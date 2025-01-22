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10:07, 22 января 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили пациента медицинского учреждения за нападение на сотрудницу

В Новосибирске осудили пациента клиники за нападение на сотрудницу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирске осудили пациента медицинского учреждения за нападение на сотрудницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 158 («Кража») и части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 26 октября 2023 года 36-летний пациент психиатрического отделения больницы в Новосибирске находился на лечении в связи с алкогольной зависимостью. Он потребовал у сотрудницы медицинского учреждения мобильный телефон, чтобы позвонить, но она не разрешила этого сделать. После этого мужчина напал на потерпевшую и начал сжимать ей горло руками. Пострадавшая оказала активное сопротивление, поэтому преступник не смог довести начатое до конца. Ей была своевременно оказана медицинская и помощь. Перед тем как скрыться с места преступления, мужчина похитил имущество женщины на сумму более 150 тысяч рублей.

Суд приговорил его к 7,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что против россиянки возбудили дело за выстрел из гвоздезабивного пистолета в сожителя.

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