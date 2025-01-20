Против россиянки возбудили дело за выстрел из гвоздезабивного пистолета в сожителя

В Удмуртии завели дело против женщины за стрельбу гвоздями в сожителя

В Удмуртии возбудили дело против женщины, которая выстрелила в сожителя из гвоздезабивного пистолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

По данным ведомства, в конце декабря 48-летняя женщина пришла на пилораму, где работал ее сожитель, и застала его за распитием спиртных напитков. Он взяла пневматический гвоздезабивной пистолет и выстрелила в голову мужчине. Его доставили в больницу с инородным телом в лобно-височной области. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ему причинен тяжкий вред здоровью.

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что неизвестный расправился с лечившим криминальных авторитетов знахарем.