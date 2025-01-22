Россиянка после ссоры угнала автомобиль знакомого и устроила ДТП

В Сочи за угон автомобиля задержали жительницу Московской области

В Сочи за угон автомобиля задержали 43-летнюю уроженку Московской области. Об этом в среду, 22 января, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, россиянка познакомилась на курорте с местным жителем и приехала к нему в гости. В автомобиле у пары произошел конфликт, и женщина потребовала отвезти ее домой. Мужчина отказал и, когда вышел из машины, дама перебралась на водительское кресло и уехала. Проехав немного, она устроила ДТП, врезавшись в припаркованный автомобиль.

Хронологию событий, а также личность подозреваемой оперативники установили по записи с регистратора. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

Ранее, в марте 2024 года, сообщалось, что суд арестовал жителя Читы, который похитил машину такси вместе с водителем.