Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:51, 22 января 2025Силовые структуры

Россиянка после ссоры угнала автомобиль знакомого и устроила ДТП

В Сочи за угон автомобиля задержали жительницу Московской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ekaterina Sychkova / Ura.ru / Globallookpress.com

В Сочи за угон автомобиля задержали 43-летнюю уроженку Московской области. Об этом в среду, 22 января, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, россиянка познакомилась на курорте с местным жителем и приехала к нему в гости. В автомобиле у пары произошел конфликт, и женщина потребовала отвезти ее домой. Мужчина отказал и, когда вышел из машины, дама перебралась на водительское кресло и уехала. Проехав немного, она устроила ДТП, врезавшись в припаркованный автомобиль.

Хронологию событий, а также личность подозреваемой оперативники установили по записи с регистратора. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

Ранее, в марте 2024 года, сообщалось, что суд арестовал жителя Читы, который похитил машину такси вместе с водителем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые высказал свою версию срыва Стамбульских переговоров

      Москвич соорудил из квартиры пентхаус и разгневал соседей

      Продление антироссийских санкций оказалось под вопросом

      Появились детали о закончившемся смертью младенца сеансе «самоисцеления»

      Президент Финляндии назвал сроки урегулирования конфликта на Украине при Трампе

      «Пуля так пройти через тело не может». В Госдуме призвали расследовать гибель Лермонтова спустя почти два века

      В Британии оценили возможность получения Украиной превосходства над Россией

      Иванка Трамп угодила в скандал из-за платья известного бренда

      В туриндустрии отреагировали на сообщения о вспышке неизвестной болезни в Таиланде

      Россиянка после ссоры угнала автомобиль знакомого и устроила ДТП

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше