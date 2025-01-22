В российском регионе возбуждено дело из-за сошедшей на людей с крыши дома лавины

В Кузбассе возбудили дело из-за сошедшей на людей с крыши дома лавины

В Кузбассе возбудили дело после того, как на людей с крыши дома рухнула лавина снега. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в районе курорта Шерегеш. Пострадали две женщины, ребенок и припаркованные автомобили. На опубликованных кадрах видно большое количество снега, среди которого заметен автомобиль. На крышах расположенных рядом многоквартирных домов также находятся груды снега.