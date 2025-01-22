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06:14, 22 января 2025Мир

В США заявили о нежелании Запада завершать конфликт на Украине

Профессор Миршаймер: Запад не хочет завершать конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что западные страны не заинтересованы в окончании конфликта на Украине из-за страха ухода США из Европы при президенте Дональде Трампе. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

По его словам, у европейцев есть «корыстный интерес». Он подчеркнул, что Трампу вряд ли удастся быстро урегулировать конфликт на Украине из-за противодействия европейских элит. «Вечная война на Украине извращенным образом отвечает интересам Европы», — сказал Миршаймер.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней. Сообщается, что будет проведена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

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