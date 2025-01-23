Актера из «Тайн следствия» госпитализировали с приступом судорог

Актера Тищенко госпитализировали со съемочной площадки с приступом судорог

Российский актер из сериала «Тайны следствия» Виктор Тищенко был госпитализирован в тяжелом состоянии со съемочной площадки проекта «Дом с ментами — 2». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, артист был доставлен в реанимацию с приступом судорог. Отмечается, что накануне Тищенко с другом приехали в павильон. Позже помощник режиссера отошел, а затем услышал грохот на лестнице и обнаружил «распластавшегося» актера.

В больнице у Тищенко диагностировали поражение головного мозга в результате воздействия токсических веществ и сильные судороги. Врачи уточнили, что произошедшее связано с абстинентным синдромом.

Ранее народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал, что проходит плановое обследование в больнице.