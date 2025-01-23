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01:57, 23 января 2025Мир

Бывший советник Трампа раскрыл последствия паузы в боевых действиях на Украине

Экс-советник Трампа Кортес: Пауза в боях на Украине ослабит Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Любая пауза в боевых действиях на Украине должна повлечь за собой президентские выборы в стране, что сделает Владимира Зеленского политически уязвимым. Такое мнение выразил в статье для Newsweek бывший советник американского лидера Дональда Трампа Стив Кортес.

По его словам, с возвращением Трампа в Белый дом прекращение боевых действий на Украине кажется неизбежным. «Любая пауза в боях <...> должна напрямую вести к выборам на Украине», — отметил Кортес.

По его словам, последние опросы говорят о том, что широкая популярность Зеленского сошла на нет, а «уставшее население» все меньше ему доверяет из-за «безудержной коррупции на Украине».

Ранее Зеленский заявлял, что украинцы готовы работать с американцами для достижения «настоящего мира». По его словам, приход Трампа к власти является шансом, которым Киеву нужно воспользоваться.

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