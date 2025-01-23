Главком ВСУ призвал ввести цензуру в военное время

Главком ВСУ Сырский: Цензура в военное время — это необходимость

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что стране необходима цензура в военное время. Его слова передает «Страна.ua».

«Вводятся ограничения, это необходимость. Как можно расценивать информацию о том, как передвигаются бригады. Есть чувствительная информация, которую нельзя распространять», — сказал главком.

По его словам, эта проблема актуальна особенно ввиду доступности информационного пространства.

Ранее Сырский заявил, что Украине нечем сбивать «Орешник», систем для этого нет. По его словам, данная ситуация побуждает страну к созданию собственной системы противовоздушной обороны, которая была бы еще и противоракетной системой.