Сырский заявил об отсутствии систем на Украине для сбития «Орешника»

Сырский: Украине нечем сбивать «Орешник»

Украине нечем сбивать «Орешник», систем для этого нет, заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью ТСН, которое опубликовано на YouTube.

«Мы должны сделать все, чтобы они появились», — подчеркнул он. По словам Сырского, данная ситуация побуждает страну к созданию собственной системы противовоздушной обороны (ПВО), которая была бы еще и противоракетной системой.

В этом же интервью он заявил, что на Украине уже ведется разработка собственной системы ПВО. «У нас есть мощности и возможности создать, и ведется работа по созданию своего собственного комплекса ПВО», — сказал он. По его мнению, собственная система может быть не хуже американской Patriot.