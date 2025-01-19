Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:57, 19 января 2025Бывший СССР

Сырский заявил об отсутствии систем на Украине для сбития «Орешника»

Сырский: Украине нечем сбивать «Орешник»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украине нечем сбивать «Орешник», систем для этого нет, заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью ТСН, которое опубликовано на YouTube.

«Мы должны сделать все, чтобы они появились», — подчеркнул он. По словам Сырского, данная ситуация побуждает страну к созданию собственной системы противовоздушной обороны (ПВО), которая была бы еще и противоракетной системой.

В этом же интервью он заявил, что на Украине уже ведется разработка собственной системы ПВО. «У нас есть мощности и возможности создать, и ведется работа по созданию своего собственного комплекса ПВО», — сказал он. По его мнению, собственная система может быть не хуже американской Patriot.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты планы Трампа в отношении России и Украины

      Певца духовной музыки поймали с отрубленной головой девушки в сумке

      В Словакии заявили об ударе антироссийских санкций по Европе

      Освобожденные израильские заложницы прибыли в больницу

      Иран представил «странный разведывательный корабль»

      В Греции заявили об «оплате» Россией счетов к Афинам и Кипру за поддержку Украины

      Тактаров назвал ошибку брата Нурмагомедова в проигранном поединке

      Сырский заявил об отсутствии систем на Украине для сбития «Орешника»

      Европейская страна захотела лишить россиян права управлять критической инфраструктурой

      В российском регионе сбили два беспилотника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше