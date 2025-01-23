Кадыров показал на видео один нестандартный прием российских бойцов в бою под Суджей

Глава ЧР Кадыров показал осуществленный ахматовцами таранный маневр под Суджей

Военнослужащие спецназа «Ахмат» применили нестандартный прием в ходе боевых действий. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram, сопроводив публикацию видеозаписью с места событий.

Ролик был снят с камеры беспилотного летательного аппарата (БПЛА) неподалеку от Суджи — райцентра Курской области, удерживаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ). В поле зрения оператора попадает зависший в воздухе украинский дрон, оснащенный ретрансляторами украинских FPV-беспилотников.

Управлявший российским дроном боец решил сбить вражеский БПЛА и пошел на таран, успешно выведя технику ВСУ из строя. Это лишило украинские войска возможности бить дронами по позициям Российской армии, пояснил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров показал работу российской тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по украинским войскам. Фрагмент боя был снят на харьковском направлении. На ролике видно прилет зажигательного снаряда по позиции солдат ВСУ.