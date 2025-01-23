Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 23 января 2025Россия

Кадыров показал на видео один нестандартный прием российских бойцов в бою под Суджей

Глава ЧР Кадыров показал осуществленный ахматовцами таранный маневр под Суджей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Военнослужащие спецназа «Ахмат» применили нестандартный прием в ходе боевых действий. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram, сопроводив публикацию видеозаписью с места событий.

Ролик был снят с камеры беспилотного летательного аппарата (БПЛА) неподалеку от Суджи — райцентра Курской области, удерживаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ). В поле зрения оператора попадает зависший в воздухе украинский дрон, оснащенный ретрансляторами украинских FPV-беспилотников.

Управлявший российским дроном боец решил сбить вражеский БПЛА и пошел на таран, успешно выведя технику ВСУ из строя. Это лишило украинские войска возможности бить дронами по позициям Российской армии, пояснил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров показал работу российской тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по украинским войскам. Фрагмент боя был снят на харьковском направлении. На ролике видно прилет зажигательного снаряда по позиции солдат ВСУ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали цель внезапной критики Трампа в адрес Путина. Для чего он начал угрожать России?

      Россияне стали лидерами по поездкам в одну страну СНГ

      Раскрыто имя возлюбленного 19-летней дочери Волочковой

      Продвижение ВС России под Красноармейском описали фразой «прут дальше»

      Кадыров показал на видео один нестандартный прием российских бойцов в бою под Суджей

      Из России выгнали семью устроившего резню в школе подростка

      Названы самые подешевевшие в России продукты

      В Финляндии заявили о невозможности расширения НАТО сегодня

      В Раде нецензурно выругались из-за несбывающихся прогнозов офиса Зеленского

      Бывший боец «полка Калиновского» рассказал о планах по захвату части Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше