Кадыров показал работу «Солнцепека» по засевшей в посадках пехоте ВСУ

Глава Чечни Кадыров показал на видео уничтожение группы украинской пехоты

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал уничтожение пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Солнцепеком» — российской тяжелой огнеметной системой. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

По словам Кадырова, им продемонстрирован ход боя, состоявшегося на харьковском направлении в зоне проведения спецоперации. На одном из эпизодов подборки видно применение «Солнцепека».

На кадрах, снятых с беспилотника, показано выявление большого скопления пехоты ВСУ. Затем по позиции ничего не подозревающих украинских солдат прилетает зажигательный снаряд.

Ранее Кадыров показал «охоту на ВСУ» в Курской области. На записи виден результативный сброс снаряда с беспилотников на украинских солдат.