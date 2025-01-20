Кадыров показал работу «Солнцепека» по засевшей в посадках пехоте ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал уничтожение пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Солнцепеком» — российской тяжелой огнеметной системой. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.
По словам Кадырова, им продемонстрирован ход боя, состоявшегося на харьковском направлении в зоне проведения спецоперации. На одном из эпизодов подборки видно применение «Солнцепека».
На кадрах, снятых с беспилотника, показано выявление большого скопления пехоты ВСУ. Затем по позиции ничего не подозревающих украинских солдат прилетает зажигательный снаряд.
Ранее Кадыров показал «охоту на ВСУ» в Курской области. На записи виден результативный сброс снаряда с беспилотников на украинских солдат.