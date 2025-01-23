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07:45, 23 января 2025Россия

Мощный взрыв автомобиля во время движения в российском регионе попал на видео

В Набережных Челнах автомобиль взорвался во время движения и попал на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В Набережных Челнах в Татарстане легковой автомобиль взорвался во время движения. Видеозапись случившегося публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что взрыв в автомобиле происходит во время движения, когда транспортное средство передвигается по правой полосе. Машина внезапно загорается, после чего моментально следует взрыв, который разбрасывает по сторонам части транспортного средства.

В автомобиле, по предварительным данным, взорвался газовый баллон. Пострадал водитель — его госпитализировали.

В июле 2024 года в подмосковных Люберцах из-за жары взорвалась машина с семьей. Внутри транспортного средства в момент ЧП находился 20-летний россиянин с супругой и матерью, которые ехали в роддом к лежащему на сохранении ребенку.

ЖЗЛ
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