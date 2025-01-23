На Украине изменят позволяющее мобилизовывать студентов и педагогов постановление

На Украине исправят постановление, позволяющее мобилизовывать студентов

Постановление Кабинета Министров Украины, позволяющее проводить мобилизацию студентов и педагогов исправят. Об этом сообщил министр образования республики Оксен Лисовой, передает «Страна.ua».

«Никакая мобилизация студентов, аспирантов, ученых, научно-педагогических, педагогических работников, имеющих право на отсрочку, не предусматривается», — заявил чиновник.

По его словам, любые противоречия, которые могут возникнуть в правительственных документах, будут регулироваться с действующим в стране законом о мобилизации.

Ранее народный депутат Украины Роман Грищук заявил, что благодаря новому постановлению украинского правительства во время летних каникул в армию могут мобилизовать студентов и преподавателей университетов.