Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:47, 23 января 2025Бывший СССР

На Украине изменят позволяющее мобилизовывать студентов и педагогов постановление

На Украине исправят постановление, позволяющее мобилизовывать студентов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Постановление Кабинета Министров Украины, позволяющее проводить мобилизацию студентов и педагогов исправят. Об этом сообщил министр образования республики Оксен Лисовой, передает «Страна.ua».

«Никакая мобилизация студентов, аспирантов, ученых, научно-педагогических, педагогических работников, имеющих право на отсрочку, не предусматривается», — заявил чиновник.

По его словам, любые противоречия, которые могут возникнуть в правительственных документах, будут регулироваться с действующим в стране законом о мобилизации.

Ранее народный депутат Украины Роман Грищук заявил, что благодаря новому постановлению украинского правительства во время летних каникул в армию могут мобилизовать студентов и преподавателей университетов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин дал поручение после катастрофы с танкерами в Керченском проливе

      P.Diddy подал в суд на журналистов

      Германия разместит истребители в Польше

      Москвичам пообещали 15-градусные морозы в марте

      Дочь Ренаты Литвиновой вышла в свет в колье за 19 миллионов рублей

      В российском регионе за расправу над девушкой 15 лет назад задержан мужчина

      Главком ВСУ призвал ввести цензуру в военное время

      Рожающих на дому россиянок захотели обязать фиксировать факт появления ребенка

      Боевиков из украинского батальона «Черноморская сечь» осудят за теракты в Курской области

      Генсек НАТО пообещал США оплатить оружие для Украины за счет европейцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше