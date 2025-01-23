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16:00, 23 января 2025Бывший СССР

В Раде заявили о возможности мобилизации студентов и преподавателей на каникулах

Нардеп Грищенко: студентов и преподавателей могут мобилизовать во время каникул
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Благодаря новому постановлению украинского правительства, во время летних каникул в армию могут мобилизовать студентов и преподавателей университетов. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказал депутат Верховной Рады Роман Грищенко.

«По этому постановлению отсрочка предоставляется до конца учебного года, то есть май-июнь. Что тогда с преподавателями в летние месяцы? По студентам те же риски сами», — говорится в публикации.

Нардеп добавил, что такая формулировка противоречит действующему закону о мобилизации, но военные могут захотеть воспользоваться появившейся возможностью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил снижение возраста мобилизации в стране. По его словам, такое решение было бы бессмысленным с военной точки зрения.

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