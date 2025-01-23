Зеленский исключил снижение возраста мобилизации на Украине

Зеленский назвал бессмысленным снижение возраста мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен снижать возраст мобилизации на Украине с 25 лет до 18 лет. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский назвал бессмысленным снижение возраста мобилизации на Украине, поскольку эта мира увеличит число военных без необходимого оснащения.

«Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше без оружия?» — возмутился он.

Ранее на Украине опровергли возможность мобилизации 18-летних. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. «Мобилизация у нас с 25 лет», — напомнил он.