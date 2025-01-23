Насиловавший ребенка в российском регионе опекун получил 10 лет колонии

В Тюмени суд приговорил к 10 годам колонии опекуна, насиловавшего ребенка

Исетский районный суд в Тюменской области приговорил к десяти годам колонии строгого режима местного жителя, несколько лет насиловавшего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье о насильственных действиях сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетнего. Ребенок был под опекой обвиняемого, сексуальному насилию он подвергался на протяжении нескольких лет. Когда юноше исполнилось 15 лет, он рассказал о происходящем полиции.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге безработный удерживал несовершеннолетнюю в квартире и насиловал ее.