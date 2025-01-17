Россиянин удерживал несовершеннолетнюю в квартире и насиловал ее

В Петербурге несовершеннолетнюю удерживали в квартире и насиловали

В Петербурге 18-летний безработный житель Рязанской области удерживал 16-летнюю местную жительницу в квартире и насиловал ее. Об этом сообщает 78.ru.

16 января мама несовершеннолетней сообщила в полицию, что ее дочь удерживают и избивают в квартире дома № 78/5 на проспекте Луначарского. По словам женщины, с мая 2023 года по весну 2024 года этот молодой человек не один раз насиловал и избивал ее дочь.

В результате силовики задержали злоумышленника. Пострадавшую госпитализировали с ушибом грудной клетки и ссадиной на левом плече. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный был судим за сбыт наркотиков.

Ранее Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам лишения свободы 17-летнего иностранца, домогавшегося маленькой девочки.