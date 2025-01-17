Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:07, 17 января 2025Силовые структуры

Россиянин удерживал несовершеннолетнюю в квартире и насиловал ее

В Петербурге несовершеннолетнюю удерживали в квартире и насиловали
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге 18-летний безработный житель Рязанской области удерживал 16-летнюю местную жительницу в квартире и насиловал ее. Об этом сообщает 78.ru.

16 января мама несовершеннолетней сообщила в полицию, что ее дочь удерживают и избивают в квартире дома № 78/5 на проспекте Луначарского. По словам женщины, с мая 2023 года по весну 2024 года этот молодой человек не один раз насиловал и избивал ее дочь.

В результате силовики задержали злоумышленника. Пострадавшую госпитализировали с ушибом грудной клетки и ссадиной на левом плече. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный был судим за сбыт наркотиков.

Материалы по теме:
«В ваших детях бесы». Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
«В ваших детях бесы».Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
31 мая 2021
«Я убил Ивана — и тебя убью» Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
«Я убил Ивана — и тебя убью»Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
19 сентября 2019

Ранее Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам лишения свободы 17-летнего иностранца, домогавшегося маленькой девочки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вертолет на аэродроме в Москве подожгли по заказу Киева. Это сняли на видео и опубликовали от имени разведки Украины

      Россиянин набросился на знакомого с ножом из-за брошенной в лицо тряпки

      Директора лучшего в России отдела МФЦ уволили за отказ пользоваться компьютером

      Один цветной металл показал неожиданные темпы роста

      Москвичам запретят купаться в некоторых купелях на Крещение

      Стоимость потребкредитов для россиян назвали рекордно высокой

      В США заявили о формирующемся лунном рынке

      Летевший из-за рубежа в Москву пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      В лесных пожарах сгорели места съемок гоночной франшизы «Форсаж»

      США втайне спонсировали производство дронов на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше