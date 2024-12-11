В российском городе иностранца осудили на семь лет за домогательства к маленькой девочке

В Петербурге 17-летнему гражданину Узбекистана дали 7 лет за домогательства

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам лишения свободы 17-летнего гражданина Узбекистана, домогавщегося маленькой девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Иностранец признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в воспитательной колонии и обязан выплатить 700 тысяч рублей законному представителю потерпевшей.

По данным ведомства, иностранец приставал и применял насилие к девочке, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Он воспользовался ее беспомощным состоянием.

Ранее сообщалось, что москвичка обвинила массажиста в домогательствах во время сеанса.

