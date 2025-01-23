Полицейские задержали подозреваемых в поджоге квартиры россиян

В Петербурге задержаны подозреваемые в поджоге квартиры

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в поджоге квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

По данным ведомства, 15 декабря 2024 года в полицию потупило сообщение о горящих покрышках возле входной двери одной из квартир дома по Дунайскому проспекту. В результате обгорела дверь квартиры, возгорание было ликвидировано соседями самостоятельно.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе следствия были задержаны трое подозреваемых жителей Псковской области в возрасте от 16 до 19 лет. Было установлено, что один из них нашел в мессенджере объявление о работе, после чего связался с куратором и получил задание совершить поджог по указанному им адресу.

Чтобы выполнить это задание, он позвал двоих друзей, а после преступления они получили 90 тысяч рублей. Все трое сейчас задержаны и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что суд арестовал россиянина за поджог вышки сотовой связи.