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13:55, 23 января 2025Силовые структуры

Полицейские задержали подозреваемых в поджоге квартиры россиян

В Петербурге задержаны подозреваемые в поджоге квартиры
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в поджоге квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

По данным ведомства, 15 декабря 2024 года в полицию потупило сообщение о горящих покрышках возле входной двери одной из квартир дома по Дунайскому проспекту. В результате обгорела дверь квартиры, возгорание было ликвидировано соседями самостоятельно.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе следствия были задержаны трое подозреваемых жителей Псковской области в возрасте от 16 до 19 лет. Было установлено, что один из них нашел в мессенджере объявление о работе, после чего связался с куратором и получил задание совершить поджог по указанному им адресу.

Чтобы выполнить это задание, он позвал двоих друзей, а после преступления они получили 90 тысяч рублей. Все трое сейчас задержаны и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что суд арестовал россиянина за поджог вышки сотовой связи.

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