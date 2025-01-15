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16:15, 15 января 2025Силовые структуры

Суд арестовал россиянина за поджог вышки сотовой связи

В Ивановской области арестовали мужчину за поджог вышки сотовой связи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Ивановской области арестовали мужчину за поджог вышки сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему предъявлено обвинение по статье 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Шуйский городской суд в отношении 18-летнего подозреваемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 марта 2025 года. Он был задержан ночью 13 января по подозрению в уничтожении вышки сотовой связи в одной из деревень Шуйского района.

Ранее сообщалось, что двое российских подростков подожгли ж/д оборудование и попали под статью о теракте.

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