Премьер Грузии объяснил решение Трампа остановить помощь другим странам

Кобахидзе связал решение Трампа о приостановке помощи с организацией революций

Решение президента США Дональда Трампа о приостановке финансовой помощи США другим странам свидетельствует о том, что американские средства использовались для подрыва суверенитета других стран. Указ американского лидера с попытками организации революций связал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik-Грузия» в Telegram.

Он подчеркнул, что в Грузии за последние три года было предпринято четыре неудачные попытки организовать революцию. При этом, по словам политика, во всех из них было задействовано иностранное финансирование, в том числе американское.

«За три года было четыре попытки организовать революцию в нашей стране, четыре неудачные попытки. И во всех четырех случаях было задействовано иностранное, в том числе американское, финансирование. Рассмотрение этого вопроса администрацией Трампа очень важно», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней. Отмечается, что за это время будет осуществлена проверка того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.