Россияне разработали схему обмана маркетплейса и заработали на ней почти два миллиона

В Москве трое местных жителей разработали схему обмана маркетплейса и заработали на ней более 1,6 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по столице.
Злоумышленники заказывали смартфоны и стайлеры на маркетплейсе, потом сдавали назад муляжи, а оригинальную технику продавали в интернете. Таким образом они получили более 1,6 миллиона рублей.
Подозрительные отмены заметил бдительный сотрудник маркетплейса, который и обратился в полицию. Теперь в деле разбираются силовики. Нарушители задержаны.
Ранее в Москве суд приговорил троих мужчин к срокам от пяти с половиной до семи с половиной лет лишения свободы за схему по похищению пьяных местных жителей.