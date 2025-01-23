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13:32, 23 января 2025Силовые структуры

Россияне разработали схему обмана маркетплейса и заработали на ней почти два миллиона

В Москве мужчины обманули маркетплейс на 1,6 млн рублей при подмене техники
Варвара Митина (редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве трое местных жителей разработали схему обмана маркетплейса и заработали на ней более 1,6 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по столице.

Злоумышленники заказывали смартфоны и стайлеры на маркетплейсе, потом сдавали назад муляжи, а оригинальную технику продавали в интернете. Таким образом они получили более 1,6 миллиона рублей.

Подозрительные отмены заметил бдительный сотрудник маркетплейса, который и обратился в полицию. Теперь в деле разбираются силовики. Нарушители задержаны.

Ранее в Москве суд приговорил троих мужчин к срокам от пяти с половиной до семи с половиной лет лишения свободы за схему по похищению пьяных местных жителей.

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