Банда похищала уснувших на улицах российского города мужчин и вымогала у них деньги

В Москве приговорили 3 мужчин за похищения пьяных россиян к срокам от 5 до 7 лет

В Москве суд приговорил троих мужчин к срокам от пяти с половиной до семи с половиной лет лишения свободы за разработанную схему по похищению пьяных местных жителей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Всех троих признали виновными по статье 126 («Похищение человека») УК РФ. Одного из них также признали виновным по статье 163 («Вымогательство») УК РФ и приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима. Второго также признали виновным по этим двум статьям, а также в краже и приговорили к семи годам. Третий фигурант приговорен к пяти с половиной годам.

Мужчины придумали схему преступления, согласно которой они решили ездить по улицам столицы на иномарках, высматривать пьяных горожан и знакомиться с ними. После этого они предлагали отвезти их домой, а по дороге, когда потерпевшие засыпали, обкрадывали. Брали не только имущество, также переводили с мобильных банков потерпевших деньги на свой криптовалютный счет и оформляли на них кредиты. Общий ущерб превысил 15 миллионов рублей.

Фигуранты рассчитывали, что пассажиры не вспомнят, где потеряли имущество.

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