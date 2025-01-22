Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:49, 22 января 2025Силовые структуры

Банда похищала уснувших на улицах российского города мужчин и вымогала у них деньги

В Москве приговорили 3 мужчин за похищения пьяных россиян к срокам от 5 до 7 лет
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил троих мужчин к срокам от пяти с половиной до семи с половиной лет лишения свободы за разработанную схему по похищению пьяных местных жителей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Всех троих признали виновными по статье 126 («Похищение человека») УК РФ. Одного из них также признали виновным по статье 163 («Вымогательство») УК РФ и приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима. Второго также признали виновным по этим двум статьям, а также в краже и приговорили к семи годам. Третий фигурант приговорен к пяти с половиной годам.

Мужчины придумали схему преступления, согласно которой они решили ездить по улицам столицы на иномарках, высматривать пьяных горожан и знакомиться с ними. После этого они предлагали отвезти их домой, а по дороге, когда потерпевшие засыпали, обкрадывали. Брали не только имущество, также переводили с мобильных банков потерпевших деньги на свой криптовалютный счет и оформляли на них кредиты. Общий ущерб превысил 15 миллионов рублей.

Фигуранты рассчитывали, что пассажиры не вспомнят, где потеряли имущество.

Ранее сообщалось, что российский фермер оказался главарем банды головорезов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался об инфляции в России

      Блиновскую обязали вернуть банку более полумиллиарда рублей долга

      Куклачев пожаловался на маленькую пенсию

      Грабители прорезали стену в магазине и украли солнечные очки на миллион долларов

      11-месячный ребенок почувствовал недомогание во время перелета в Азии и не выжил

      Психологи подсказали действенный метод борьбы с зимней депрессией

      Со складов в российском городе неизвестные похитили 100 килограммов икры

      Российская полиция задержала за экстремизм призывавшего к сплочению представителя ЛГБТ

      Стилист Лисовец назвал модные челки в 2025 году

      Известный российский актер назвал лучший город

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше