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20:06, 23 января 2025Силовые структуры

Российский полицейский больше года вымогал взятки у предпринимателя и попал под следствие

В КЧР полицейского обвинили в вымогательстве взяток у предпринимателя
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесской республике (КЧР) старшего инспектора городского отдела полиции обвинили в вымогательстве крупной взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в ноябре 2019 года полицейский во время проверки ларьков узнал о продаже в одном из них контрафакта и вместо того, чтобы привлечь продавца к ответственности, потребовал платить ему по 20 тысяч рублей каждый месяц. За это полицейский обещал продавцу закрывать глаза на незаконную торговлю и оказывать ему общее покровительство, в противном же случае пригрозил регулярными проверками.

В результате продавец согласился на условия старшего инспектора и до декабря 2023 года передавал ему взятки, общая сумма которых составила более миллиона рублей. Преступление выявили сотрудники ФСБ. Во время допроса полицейский признал вину.

Ранее сообщалось, что экс-замначальника МВД Кировской области отправили в СИЗО по делу о взятке.

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