Тимоти Шаламе высмеяли в сети за спущенные джинсы фразой «думает, что он Бибер»

Пользователи сети высмеяли франко-американского актера Тимоти Шаламе на новых снимках папарацци. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Уличные фотографы заметили 29-летнего актера в Нью-Йорке. Он шел по улице в синих спущенных джинсах, розовой куртке, коричневых ботинках и черной шапке с желтым принтом. При этом внешний вид звезды «Дюны» дополнили пестрый шарф и небольшая серебристая сумка люксового бренда Chanel.

Читатели портала удивились образу знаменитости и описали его следующими фразами: «Этот тощий мужчина в розовой куртке и с блестящей сумочкой... Его считают покорителем женских сердец?», «Он встречается с родственницей Кардашьянов и теперь думает, что он Бибер», «Куда подевались мужчины?», «Ему 29, а одевается как девчонка-подросток», «Он похож на хорька, который совершил набег на шкаф маленькой девочки», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что фанаты заподозрили Тимоти Шаламе в ношении одежды из гардероба его возлюбленной, телезвезды Кайли Дженнер.