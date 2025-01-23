Уголовник предстанет перед судом за удушенную 12 лет назад электрическим проводом знакомую

На Камчатке ранее судимый уголовник предстанет перед судом за расправу 12-летней давности. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, в сентябре 2013 года уроженец Хабаровска гостил в квартире на проспекте Победы в Петропавловске-Камчатском у 27-летней знакомой. В ходе ссоры он напал на девушку и удушил ее электрическим проводом, а после скрылся. Преступление много лет оставалось не раскрытым, пока следователям не довелось допросить человека, который вместе с уголовником отбывал срок в одной из колоний.
После утверждения прокуратурой обвинительного заключения, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
13 января сообщалось, что в Республике Бурятия уголовник угрозами заставил россиянку пойти с ним во двор и там изнасиловал.