Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:30, 23 января 2025Россия

В России назвали условие для отмены санкций

Депутат Журова: Поводом для отмены санкций Западом будет мирное соглашение
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Западу нужен повод, чтобы отменить антироссийские санкции, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Возможное условие для прекращения ограничений она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Многое в вопросе снятия антироссийских санкций Западом зависит от президента США Дональда Трампа и его окружения, отметила депутат. Она также добавила, что некоторые решения предшественника Джо Байдена новый американский лидер отменить не сможет, так как это достаточно сложно сделать.

«Я бы быстрого потепления не ожидала, но если все-таки мирное соглашение будет подписано, здесь есть повод. Просто так взять и отменить санкции и признать, что мы все эти годы делали хуже сами себе, стреляли себе в ногу, никто не захочет, поэтому понятно, что когда мирное соглашение будет подписано, договоренности достигнуты, тогда и санкции можно снимать. Но США прям все сразу все равно не снимут, я уверена, может, начнут с каких-то более легких для себя вариантов», — поделилась парламентарий.

Ранее Трамп допустил введение новых санкций против России, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сомнительная угроза». Как Запад отреагировал на ультиматум Трампа Путину и требования «заключить сделку» по Украине

      В Лос-Анджелесе начался новый лесной пожар

      В России назвали условие для отмены санкций

      Тревел-блогер побывал в Польше и описал страну фразой «абсолютно не обгоняет Россию»

      В России дали прогноз на 2025 год

      Раскрыт план ВСУ в Курской области

      Мужчина спас соседа от медведя и попал на видео

      Женщина уступила просьбам мужа об открытом браке и пожалела об этом

      Защищавший Трампа при покушении агент стал новым главой Секретной службы США

      В США захотели нарастить производство стволов для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше