В России назвали условие для отмены санкций

Депутат Журова: Поводом для отмены санкций Западом будет мирное соглашение

Западу нужен повод, чтобы отменить антироссийские санкции, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Возможное условие для прекращения ограничений она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Многое в вопросе снятия антироссийских санкций Западом зависит от президента США Дональда Трампа и его окружения, отметила депутат. Она также добавила, что некоторые решения предшественника Джо Байдена новый американский лидер отменить не сможет, так как это достаточно сложно сделать.

«Я бы быстрого потепления не ожидала, но если все-таки мирное соглашение будет подписано, здесь есть повод. Просто так взять и отменить санкции и признать, что мы все эти годы делали хуже сами себе, стреляли себе в ногу, никто не захочет, поэтому понятно, что когда мирное соглашение будет подписано, договоренности достигнуты, тогда и санкции можно снимать. Но США прям все сразу все равно не снимут, я уверена, может, начнут с каких-то более легких для себя вариантов», — поделилась парламентарий.

Ранее Трамп допустил введение новых санкций против России, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

