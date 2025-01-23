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13:01, 23 января 2025Мир

В Кремле оценили вероятность разговора Путина и Эрдогана

Песков: Разговор Путина и Эрдогана может быть согласован за считаные часы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Pavel Golovkin / Reuters

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана пока не планируется, но он может быть согласован за считаные часы. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил вероятность переговоров двух президентов, сообщает РИА Новости.

«Разговор пока не планируется, но Путин и Эрдоган согласовывают разговоры за буквально считаные часы, поэтому при необходимости он будет проведен», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Темой беседы станут поставки газа Словакии. Турецкий лидер надеется, что беседа состоится в течение текущей недели. Кроме того, тему поставок российского газа в Словакию обсудят глава МИД Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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