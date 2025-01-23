В российском городе внезапно перенесли похороны бойца СВО

В Карелии похороны бойца СВО перенесли из-за непредвиденных обстоятельств

В Карелии внезапно перенесли похороны участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Карелinform».

Похороны солдата должны были состояться 24 января. Однако незадолго до этого администрация Сортавальского района объявила об их переносе «в связи с непредвиденными обстоятельствами».

Новая дата похорон — 28 января.

Ранее на Урале вместо гроба с телом бойца СВО похоронили урну с землей. Это произошло потому, что тело военнослужащего было полностью уничтожено при взрыве. Узнавшие об этом сослуживцы набрали землю с места смерти солдата и послали ее его родным.