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11:52, 23 января 2025Россия

В российском городе внезапно перенесли похороны бойца СВО

В Карелии похороны бойца СВО перенесли из-за непредвиденных обстоятельств
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Карелии внезапно перенесли похороны участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Карелinform».

Похороны солдата должны были состояться 24 января. Однако незадолго до этого администрация Сортавальского района объявила об их переносе «в связи с непредвиденными обстоятельствами».

Новая дата похорон — 28 января.

Ранее на Урале вместо гроба с телом бойца СВО похоронили урну с землей. Это произошло потому, что тело военнослужащего было полностью уничтожено при взрыве. Узнавшие об этом сослуживцы набрали землю с места смерти солдата и послали ее его родным.

ЖЗЛ
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