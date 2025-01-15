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10:54, 15 января 2025Россия

В России с воинскими почестями похоронили урну с землей

На Урале с воинскими почестями похоронили урну с землей из Авдеевки
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Globallookpress.com

На Урале с воинскими почестями похоронили урну с землей из Авдеевки. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.ру».

Траурная церемония прошла под Екатеринбургом. Урну с землей из Авдеевки — бывшего оплота украинских войск в Донбассе — опустили в могилу вместо гроба с телом бойца специальной военной операции (СВО) Ринада Ахметова.

Военнослужащего не стало в результате боевых действий, при этом от него не осталось ничего — его тело полностью сгорело в пламени взрыва. Землю с места, где подорвался танк Ахмедова, семье прислали его сослуживцы.

Ранее на Урале простились еще с одним участником СВО. На похороны съехалось большое число желающих отдать последнюю дань уважения бойцу. Из-за этого в селе образовалась пробка.

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