В России с воинскими почестями похоронили урну с землей

На Урале с воинскими почестями похоронили урну с землей из Авдеевки

На Урале с воинскими почестями похоронили урну с землей из Авдеевки. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.ру».

Траурная церемония прошла под Екатеринбургом. Урну с землей из Авдеевки — бывшего оплота украинских войск в Донбассе — опустили в могилу вместо гроба с телом бойца специальной военной операции (СВО) Ринада Ахметова.

Военнослужащего не стало в результате боевых действий, при этом от него не осталось ничего — его тело полностью сгорело в пламени взрыва. Землю с места, где подорвался танк Ахмедова, семье прислали его сослуживцы.

Ранее на Урале простились еще с одним участником СВО. На похороны съехалось большое число желающих отдать последнюю дань уважения бойцу. Из-за этого в селе образовалась пробка.