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13:38, 23 января 2025Россия

В российской глубинке захотели ввести сухой закон на пять лет

360.ru: В селе Кинзекеево в Башкирии захотели на пять лет ввести сухой закон
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В российской глубинке на пять лет захотели ввести сухой закон. Речь идет о селе Кинзекеево в Башкирии, пишет 360.ru.

С такой инициативой к властям обратились местные жители. Идею поддержал совет муниципального района, соответствующие акты уже разрабатываются.

«Мы встретились с инициативной группой. Потом обратились в совет муниципального района, там тоже поддержали. Провели все как положено, провели сход граждан, провели опрос жителей, начали оформлять документы», — рассказала глава Скворчихинского поселения Салима Герасименко.

Со слов чиновницы, жители выступили с такой инициативой в тревоге за будущее поколение, а также по той причине, что в деревнях качество продаваемого спиртного контролируется недостаточно. Она отметила, что селяне уже два года подряд принимали участие в республиканском конкурсе «Трезвое село», занимая второе, а потом и первое место.

Ранее в Вологодской области утвердили закон о продаже алкоголя всего по два часа в день по будням. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

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