В США заявили о политически уязвимом Зеленском

Newsweek: Зеленский стал политически уязвимым из-за Трампа

На фоне разговорах о прекращении огня или перемирии на Украине глава государства Владимир Зеленский становится политически уязвимым, говорится в статье экс-советника президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей-Ди Вэнса Стив Кортес для Newsweek.

«Любая пауза в боевых действиях, будь то временное прекращение огня или более длительный договор о перемирии, должна напрямую привести к запоздалым выборам в Украине», — говорится в публикации. Автор сослался на опросы, которые показывают, что доверие к Зеленскому среди украинцев уменьшилось с 2023 года. По его мнению, на это повлияли не только боевые действия, но и коррупция в стране.

Ранее Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией. По словам украинского лидера, для начала диалога между Москвой и Киевом Россия должна вернуться к границам 2022 года.