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03:58, 23 января 2025Мир

В США заявили о политически уязвимом Зеленском

Newsweek: Зеленский стал политически уязвимым из-за Трампа
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

На фоне разговорах о прекращении огня или перемирии на Украине глава государства Владимир Зеленский становится политически уязвимым, говорится в статье экс-советника президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей-Ди Вэнса Стив Кортес для Newsweek.

«Любая пауза в боевых действиях, будь то временное прекращение огня или более длительный договор о перемирии, должна напрямую привести к запоздалым выборам в Украине», — говорится в публикации. Автор сослался на опросы, которые показывают, что доверие к Зеленскому среди украинцев уменьшилось с 2023 года. По его мнению, на это повлияли не только боевые действия, но и коррупция в стране.

Ранее Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией. По словам украинского лидера, для начала диалога между Москвой и Киевом Россия должна вернуться к границам 2022 года.

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