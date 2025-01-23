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05:12, 24 января 2025Экономика

Россиянам назвали сроки приема заявок на налоговый вычет за 2024 год

Доцент ГУУ Поляков: Налоговый вычет за 2024 год можно получить до 2027 года
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Налоговый вычет — это законное право граждан России, позволяющее вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ), сообщил доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал сроки приема заявок и описал порядок процедуры.

Обычно налоговые вычеты применяются при покупке жилья или уплате процентов по ипотеке, сказал эксперт. Заявить о вычете, по его словам, можно в течение трех лет после окончания года, в котором возникло право на него. Это означает, что за вычетом за расходы, понесенные в 2024 году, можно обратиться вплоть до 31 декабря 2027 года.

«Подать документы на вычет можно сразу после получения свидетельства о собственности или после подписания акта приема-передачи (в случае новостройки)», — поделился Поляков.

Для этого необходимы следующие документы: паспорт, декларация 3-НДФЛ, которую можно сформировать в личном кабинете налогоплательщика, справка 2-НДФЛ, которую можно получить там же или у работодателя, договор купли-продажи недвижимости, свидетельство о государственной регистрации права собственности или выписка из ЕГРН, а в случае новостройки акт приема-передачи. Помимо этого, с собой нужно иметь платежные документы: квитанции, чеки, банковские выписки, подтверждающие оплату за приобретение недвижимости. При ипотеке для имущественного вычета по процентам при себе также должны быть кредитный договор и график платежей. Для перечисления суммы вычета стоит захватить и реквизиты банковского счета.

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Для оформления возврата можно обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС) через личный кабинет налогоплательщика или Многофункциональные центры предоставления государственных услуг (МФЦ). Кроме того, возможно оформление в упрощенном порядке через работодателя. Для этого необходимо подать ему уведомление о праве на вычет, полученное от ФНС, чтобы НДФЛ не удерживался из заработной платы до исчерпания суммы вычета.

Ранее правительство и Центральный банк получили от президента России Владимира Путина поручение создать «семейный инструмент сбережений», в котором будет предусмотрен налоговый вычет до миллиона рублей.

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