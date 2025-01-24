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08:01, 24 января 2025Интернет и СМИ

Мужчина заметил странное поведение матери в отношении его дочери и оборвал с ней связь

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он заметил странное поведение матери в отношении его дочери и оборвал с ней связь. Комментаторы поддержали решение мужчины.

Автор поста написал, что однажды попросил мать присмотреть за двухлетней дочерью, но предупредил, что ей нельзя заходить в бассейн на заднем дворе, так как вода в нем была холодная. Когда мужчина вернулся, его мать и дочь купались в бассейне, после чего ребенок заболел.

«Когда моей дочери исполнилось три года, у нее была пищевая аллергия», — вспомнил также рассказчик. По его словам, педиатр прописал девочке строгую диету, согласно которой в ее рацион должны добавляться продукты постепенно, чтобы обнаружить, на какие из них у нее аллергия. В итоге, по его словам, бабушка накормила ребенка печеньем и тортом, а свой поступок объяснила тем, что «бабушки должны баловать внуков».

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Кроме того, мужчина рассказал, что однажды у него должен был состояться ужин с руководством на работе, чтобы обсудить его повышение. За ребенком, как отметил автор, должна была присматривать его мать, которая незадолго до этого теряла внучку в супермаркете, из-за чего ей запрещено было выводить ребенка из дома.

«Мать попросила у меня автокресло, мы спорили об этом несколько минут. Она сказала, что я должен уйти на важную встречу, поэтому у меня нет выбора. Я позвонил боссу и отменил встречу», — добавил герой истории. На следующий день руководство автора решило не повышать его в должности. В итоге мужчина принял решение оборвать все связи с матерью. «Сейчас моей дочери 17 лет, у меня есть еще два ребенка, которых она почти никогда не видела», — заключил он.

В комментариях большинство поддержало решение автора поста прекратить общение с матерью. По мнению комментаторов, женщина своими поступками продемонстрировала свою безответственность.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как придумала оригинальный способ отомстить свекрови за грубые комментарии в ее адрес.

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