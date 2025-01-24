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15:20, 24 января 2025Россия

Россиянок захотели собеседовать перед браком с мигрантами с помощью нейросети

Член СПЧ Кабанов предложил собеседовать россиянок перед браком с мигрантами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Hauke-Christian Dittrich / Globallookpress.com

Россиянок захотели собеседовать перед браком с мигрантами с помощью нейросети. С таким предложением выступил член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, передает ТАСС.

Правозащитник напомнил, что в других странах, как, например, в США, у желающих заключить брак предусмотрено не только собеседование, но и проверка личных вещей, вплоть до мусорных пакетов, чтобы подтвердить или опровергнуть факт совместного проживания.

«В качестве эксперимента можно также подключить искусственный интеллект. Ожидаю, что будет сопротивление, но рассмотреть этот вопрос необходимо. Уж слишком актуальной стала проблема», — считает Кабанов.

По его словам, по определенному набору вопросов станет ясно, является ли брак фиктивным.

Ранее председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил привлекать к процедуре заключения браков с мигрантами полицейских, которые «будут задавать простые вопросы парам, собирать анкеты и проверять достоверность совместного проживания семьи».

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