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17:22, 24 января 2025Бывший СССР

Российские военные уничтожили замаскированную термоодеялами пехоту ВСУ

ВС России уничтожили замаскированную термоодеялами пехоту ВСУ около Часова Яра
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Операторы беспилотников бригады «Север-V» Добровольческого корпуса в составе группировки российских войск «Юг» уничтожили накрытых термоодеялами украинских военных в районе Часова Яра в Донецкой народной республике. Об этом сообщил представитель корпуса, передает ТАСС.

Ночью российские операторы беспилотников бригады зафиксировали передвижение украинских пехотинцев в районе Часова Яра. Военные попытались скрыться, используя одеяла, предназначенные для маскировки от тепловизоров. Однако операторы дронов обнаружили замаскированное укрытие и нанесли по нему удар.

Ранее начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча рассказал, что российские военные готовят Вооруженным силам Украины неприятные сюрпризы в Часовом Яре, которые позволят им полностью занять населенный пункт в ближайшее время. По его словам, артиллерия 88-й бригады «Эспаньола» активно поддерживает наступательные действия российских войск на данном направлении.

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