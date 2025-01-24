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08:31, 24 января 2025Забота о себе

Сексолог подсказала простые способы поймать партнера на измене

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Сексолог Трейси Кокс назвала простые способы поймать партнера на измене. Свои рекомендации она дала в беседе с Daily Mail.

Прежде всего, обратила внимание Кокс, изменяющие люди везде берут с собой телефон, даже в душ, и быстро закрывают чаты, когда к ним приближается партнер. Кроме того, решившиеся на интрижку на стороне начинают настаивать на конфиденциальности, которая ранее была им не нужна, к примеру, нервничают, когда с ними рядом сидят во время удаленной работы, или запирают за собой двери ванной и туалета, хотя раньше спокойно находились там с открытой дверью. Затем, продолжила сексолог, изменники часто не могут придумать убедительную ложь и путаются в «воспоминаниях».

Чтобы сбить изменника с толку, нужно спрашивать о том, что произошло непосредственно до или после события, о котором, по вашему мнению, он лжет. Большинство людей репетируют ложь только относительно того отрезка времени, когда они изменяли. Спросите, что они ели на обед или ужин до или после «мероприятия». Много ли было народу в метро, машин на дороге. В общем поинтересуйтесь теми вещами, о которых они не ожидали, что их спросят

Трейси Кокссексолог

Также, добавила Кокс, неверные партнеры неожиданно начинают демонстрировать новые привычки, ошибаются с адресатом сообщения и меньше демонстрируют любовь и привязанность.

Причина, по которой люди отстраняются, очевидна: из-за чувства вины им трудно смотреть в глаза партнеру, которого они предают. Или, когда его эмоциональная энергия утекает в другое русло, партнер кажется ему недостойным любви. Какова бы ни была причина, когда кто-то, кто когда-то был внимательным, внезапно перестает быть таким, значит, в его жизни что-то изменилось

Трейси Кокссекс
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