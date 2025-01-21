Сексолог научила правильно делиться эротическими фантазиями с партнером

Сексолог Трейси Кокс прокомментировала результаты нового исследования, показывающее, что 80 процентов людей, рассказывающих партнерам о своих эротических фантазиях, довольны результатом. Способ сделать партнеру необычное секс-предложение она раскрыла в беседе с Daily Mail.

По словам Кокс, для положительного результата и сохранения конфиденциальности прежде всего надо лучше узнать партнера. Сексолог также предложила помнить, что некоторые люди оборонительно и с ревностью реагируют на любое предложение поэкспериментировать в постели, так как воспринимают это как критику. «Любые фантазии о реальных людях, которых вы знаете или с которыми можете встретиться, по понятным причинам нужно отмести», — посоветовала она.

Рассказ о тайных желаниях Кокс предложила начать с безопасных сценариев, например, отложить игру в изнасилование. Эксперт также указала на то, что необходимо осознавать желаемый результат, прежде чем начать делиться своей фантазией.

Вы хотите воплотить фантазию в жизнь и просите присоединиться к вам или попросить разрешения реализовать ее на стороне? Хотите разыграть с партнером ролевую игру или просто создать немного сексуального настроения? Очень хорошая идея — рассказать человеку, как вы хотите реализовывать фантазию, прежде чем делиться с ним подробностями Трейси Кокс секс-эксперт

Если партнер остро отреагирует на предложение поэкспериментировать, причиной этого может быть его неудачный опыт: чей-то фетиш мог напомнить ему о предыдущем травмирующем сексуальном эксперименте или пробудить неприятные детские воспоминания. «Если человек злится, сохраняйте спокойствие и обсудите возможные причины недовольства», — заключила Кокс.

Ранее Кокс развеяла несколько самых популярных мифов о сексе. Прежде всего она назвала заблуждением мнение, что пользующиеся услугами проституток мужчины обязательно неудачливы, неприятны в общении и непривлекательны.