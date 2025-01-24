Шойгу рассказал об усилении НАТО на границах Союзного государства

Шойгу: НАТО наращивает потенциал на границах России и Белоруссии

НАТО наращивает военный потенциал на границах Союзного государства России и Белоруссии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Его цитирует ТАСС.

«Мы видим, что осуществляется активное наращивание потенциала Североатлантического альянса на его восточном фланге», — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что западные союзники отрабатывают «не только оборонительные, но и наступательные действия».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать Белоруссию с применением средств стратегического сдерживания в случае возможной агрессии НАТО.