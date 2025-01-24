Стало известно о массовых захоронениях в Донбассе после нелегальных операций

Марочко: в Донбассе фиксируются массовые захоронения после нелегальных операций

В Донбассе после принятия нового закона о трансплантации органов фиксируются массовые захоронения после нелегальных медицинских операций. Об этом стало известно из сообщения подполковника Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко, передает ТАСС.

«По показаниям очевидцев, в озерах в окрестностях Славянска находится огромнейшее количество трупов как военнослужащих вооруженных формирований Украины, так и гражданских, ополченцев. Если органы подходили для трансплантологии — медики разбирали человека на запчасти», — заявил экс-военный.

Он добавил, что, согласно его информации, для нелегальной транспортировки органов на границе Украины с Польшей создана целая инфраструктура.

Ранее Марочко сообщил, что подконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ) ДРГ безуспешно пытались прорвать российскую линию обороны у Волчанска в Харьковской области. Он предположил, что ДРГ намеревалась зайти в тыл подразделений с последующим штурмом и прорывом оборонительной линии.

