В администрации президента США нашлись геи

Президент Латвии Ринкевич заявил о наличии геев в администрации президента США

В администрации президента США и среди членов республиканской партии присутствуют геи. О наличии представителей ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Вашингтоне заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в эфире телеканала 4 News.

«Я знаю многих республиканцев. Я знаю некоторых назначенцев в администрации, которые являются геями», — сказал он.

Политик подчеркнул, что опасается отката прав ЛГБТ в США, однако отмечает, что присутствие представителей данного движения в правящих кругах дает повод не преувеличивать с опасениями. При этом он указал, что считает делом американских конгресса, народа и президента решать, уважать эти права или нет.