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12:24, 24 января 2025Бывший СССР

В администрации президента США нашлись геи

Президент Латвии Ринкевич заявил о наличии геев в администрации президента США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Эдгар Ринкевич

Эдгар Ринкевич. Фото: Vesa Moilanen / Reuters

В администрации президента США и среди членов республиканской партии присутствуют геи. О наличии представителей ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Вашингтоне заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в эфире телеканала 4 News.

«Я знаю многих республиканцев. Я знаю некоторых назначенцев в администрации, которые являются геями», — сказал он.

Политик подчеркнул, что опасается отката прав ЛГБТ в США, однако отмечает, что присутствие представителей данного движения в правящих кругах дает повод не преувеличивать с опасениями. При этом он указал, что считает делом американских конгресса, народа и президента решать, уважать эти права или нет.

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