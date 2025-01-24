В Польше заявили об обязательной перезагрузке отношений с Россией

Вице-спикер Босак: Перезагрузка отношений России и Запада обязательно будет

Перезагрузка отношений между Россией и странами Запада обязательно состоится в будущем. Об этом заявил вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF24, транслируемой на канале в YouTube.

«Мы живем в мире пропаганды, которая утверждает, что западный мир окончательно порвал отношения с Россией. Это обыкновенная неправда. В западном мире весь бизнес и политика ждут возможности вернуться к отношениям с Россией», — рассказал политик.

Босак подчеркнул, что потепление в отношениях между Москвой и Варшавой выгодно в том числе и самой восточноевропейской стране по экономическим причинам.

Ранее один из фаворитов среди кандидатов в президенты Польши от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил, что вступление Украины в Европейский союз через упрощенную процедуру угрожает национальным интересам Варшавы и ее экономике. Он также раскритиковал позицию премьер-министра Польши Дональда Туска и его слова о необходимости в скором времени принять Киев в Евросоюз.