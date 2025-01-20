Один из ведущих кандидатов в президенты Польши обозначил позицию по членству Украины в ЕС

Политик Навроцкий: Упрощенное вступление Украины в ЕС угрожает Польше

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) через упрощенную процедуру угрожает национальным интересам Польши и ее экономике. Об этом заявил один из фаворитов среди кандидатов в президенты Польши от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий в интервью журналу Sieci.

«В контексте интеграции Украины я буду руководствоваться исключительно польскими интересами. Польша уже около десятка лет адаптируется к правилам ЕС, поэтому сокращение пути для Украины не только несправедливо, но и ставит под угрозу многие сферы польской экономики», — рассказал политик.

Навроцкий также раскритиковал позицию премьер-министра Польши Дональда Туска и его слова о необходимости в скором времени принять Киев в Евросоюз. В частности, он сослался на проблему с украинским зерном, указав, что поставки дешевой продукции ослабляют позиции Варшавы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому быть осторожнее в словах в адрес кандидата в президенты страны и директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого. Претендент на пост главы государства, в свою очередь, подчеркивал, что на данный момент времени не видит Украину в НАТО и ЕС.