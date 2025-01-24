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18:24, 24 января 2025Силовые структуры

В России осудят украинского военнослужащего за расправу над российскими военными

Военнослужащего ВСУ осудят за расстрел российских военных в Курской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Украинского военного осудят за расправу над тремя безоружными российскими военнослужащими в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, 28 августа 2024 года вооруженный солдат 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Гусак незаконно пересек государственную границу России в Курской области. При совершении террористического акта в Кореневском районе он расстрелял из пулемета троих российских военнослужащих, которые не оказывали сопротивления.

В ходе боевых действий Гусак был задержан. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной суд.

Ранее сообщалось, что десять украинских военных предстанут перед судом по делу о вторжении в Курскую область.

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