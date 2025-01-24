Володин: Страны Прибалтики пожертвовали суверенитетом в пользу Вашингтона

После распада СССР страны Прибалтики, бывшие его союзными республиками, пожертвовали своим суверенитетом в пользу Вашингтона и Брюсселя. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Он добавил, что Украина, в свою очередь, утратила суверенитет в 2014 году. «Итог известен: государства не стало, вера растоптана, память предана, история переписана, культура разрушена, язык большинства населения под запретом, а гражданам отведена роль расходного материала», — написал Володин.

По его словам, колониальная политика США и стран Запада является основой их существования.

Спикер Госдумы также подчеркнул, что есть страны, понимающие, что независимость — это возможность самим определять свое будущие. В пример Володин привел Россию с момента избрания президентом Владимира Путина, а также Белоруссию.

Ранее политик заявил, что для заключения мира на Украине должна быть легитимная власть, а с «захватившим ее человеком» переговоры вести не представляется возможным. По словам председателя нижней палаты парламента, Вашингтон и Брюссель игнорируют вопрос легитимности власти в Киеве и пытаются его замалчивать.