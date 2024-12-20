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16:09, 20 декабря 2024Россия

Володин заявил о невозможности заключить мир с «захватившим на Украине власть человеком»

Володин: для заключения мира на Украине должна быть легитимная власть
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Для заключения мира на Украине должна быть легитимная власть, а с «захватившим ее человеком» переговоры вести не представляется возможным. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«[Считаю] необходимым провести выборы на Украине, чтобы граждане определили, кто у них будет президентом (...) Для заключения мира к власти на Украине и в государствах, выступающих ее союзниками, должны прийти легитимные, ответственные политики, способные реализовывать договоренности и полностью отдавать отчет в своих действиях», — обозначил Володин.

По словам парламентария, Вашингтон и Брюссель игнорируют вопрос легитимности власти на Украине и пытаются его замалчивать.

«Нам, со своей стороны, необходимо делать все для достижения целей специальной военной операции, поставленных президентом [России Владимиром] Путиным», — заключил Володин.

В четверг, 19 декабря, во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и назначенные им органы власти нелегитимны. Глава государства отметил, что в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения. По его словам, на сегодняшний день есть только один орган власти — Рада.

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