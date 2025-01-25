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04:36, 25 января 2025Мир

США задействовали военно-транспортную авиацию для депортации мигрантов

Reuters: США задействовали военно-транспортную авиацию для депортации мигрантов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cristina Chiquin / Reuters

Администрация Соединенных Штатов задействовала военно-транспортную авиацию для депортации нелегальных мигрантов в Гватемалу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источника из числа должностных лиц.

Отмечается, ранее в этот же день из США в Гватемалу вылетели два американских военно-транспортных самолета C-17. По данным источника, на борту каждого из них находились около 80 задержанных ранее нелегальных мигрантов. Ожидается, что таким образом из страны будут высланы более пять тысяч нелегальных мигрантов, которые ранее были задержаны властями штатов Техас и Калифорния.

Ранее издание The Washington Post написало, что более 730 тысяч американских школьников оказались под угрозой депортации. Эти опасения возникли после заявления администрации Дональда Трампа о том, что миграционные службы не будут обходить стороной больницы, церкви и школы.

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