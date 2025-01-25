В России празднуют Татьянин день

Сегодня, 25 января, в России отмечают сразу два больших праздника, объединенных в один волей случая — Татьянин день и День студента. Первый — православный, а второй — государственный. Подробнее о едином празднике 25 января, его истории и главных традициях — в материале «Ленты.ру».

Дата праздника

Татьянин день каждый год отмечают в России в одну и ту же дату — 25 января. В тот же день празднуют и День российского студенчества, закрепленный на государственном уровне указом президента Владимира Путина от 2005 года.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В 2025 году праздник выпадает на субботу. При этом дополнительный выходной для Дня студентов не предусмотрен.

История праздника

Татьянин день и День студентов в России отмечают в одну и ту же дату из-за простой случайности. Дело в том, что 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». И именно в этот день православные верующие вспоминают святую Татиану Римскую.

Кто такая Татиана Римская

Согласно христианским писаниям, святая Татиана жила в III веке. Она была родом из знатной семьи, родители девушки отличались благочестием и верили в Бога. Но хранили свою приверженность христианству в тайне, так как в те времена в Римской империи процветало язычество — и христиане подвергались гонениям.

Всех, кто отказывался приносить жертвы языческим богам, задерживали и пытали. А затем казнили, если те отказывались отступиться от своей веры в Христа. Во время одной из таких облав схватили и Татиану, которая начала молиться Богу. Согласно легенде, в ответ на ее молитвы разрушились языческие храмы.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

За это девушку подвергли жестоким пыткам, но каждый раз на следующий день она выходила из темницы живая, невредимая и еще более прекрасная. Наконец римские судьи приказали казнить мученицу, а вместе с ней ее отца, который не пожелал оставить дочь в ее страданиях.

Через девять лет Татьяну причислили к лику святых и стали чтить ее память.

День памяти мученицы в народном календаре называется днем Татьяны Крещенской

История Дня студента

Московский университет основали два выдающихся человека: ученый Михаил Ломоносов и меценат, генерал-адъютант Иван Шувалов, который был фаворитом императрицы Елизаветы Петровны. Существует легенда, что именно Шувалов выбрал дату основания МГУ, так как 25 января был день рождения его матери Татьяны. И в 1755 году в этот день он сказал ей: «Дарю тебе университет!»

Еще с момента подписания указа императрицей Елизаветой московские студенты начали отмечать 25 января как свой праздник. Им в этом помогало и руководство вуза, устраивая пышные торжества. Обычно они состояли из двух частей: официальной церемонии в здании и гуляний, участие в которых принимали все желающие.

Фото: Vladimir OKC / Wikipedia

В 1791 году при МГУ открылся домовой храм Мученицы Татианы, после чего студенты и стали называть свой праздник в честь святой.

Студенты до сих пор просят Татьяну об успехах в учебе и помощи в просвещении, а также молятся, чтобы она подарила им удачу и ясность ума во время экзаменов

Затем последовал указ Николая I от 1850 года. В документе царь объявил 25 января Днем высших учебных заведений всей Российской империи.

После революции храм Мученицы Татианы закрылся: сперва в здании устроили клуб, а затем — театр. День студента переименовали в День пролетарского студента. Праздник потерял свою популярность: его отмечали скромно, без масштабных гуляний.

В 1995 году о празднике студенчества вспомнили вновь — после того как церкви вернули храм Мученицы Татианы. Однако традиция отмечать этот день масштабно возродилась не сразу. Праздник снова стал значимым и почитаемым в 2005 году, когда президент подписал указ «О Дне российского студенчества».

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Традиции празднования

Как отмечали раньше

С утра в Татьянин день было принято посещать храм и молиться святой. После студенты отправлялись на встречу с руководством учебного заведения. Ректоры и преподаватели выступали с речами и награждали лучших учащихся.

Затем начиналась неофициальная часть, которую студенчество отмечало весело и шумно.

Считается, что в этот день полиция не задерживала студентов, даже если они были очень пьяны. А известный писатель Антон Чехов в одном из своих произведений отмечал, что в 1885 году молодые люди в столице «выпили все, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что замерзла».



Как отмечают сейчас

Каждое учебное заведение России имеет свои традиции празднования Татьяниного дня. Но всех студентов и учащихся объединяет одно — желание повеселиться от души.

Ко Дню студента в 2025 году в Москве организовали праздничные мероприятия более чем на 50 городских площадках. Например, на «Ангарских прудах» проведут бал в атмосфере фильма «Стиляги». А Московский Зоопарк приглашает всех желающих принять участие в «Университетском квесте».

В Северной столице в этот день тоже будут балы, например, в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица организуют традиционный Татьянинский бал. А в Смольном соборе пройдет церемония вручения знака Святой Татьяны лучшим преподавателям и студентам (этот знак отличия был учрежден в Санкт-Петербурге в 1997 году).

В Екатеринбурге студентов приглашают на «Гадание на судьбу» по книге Александра Пушкина «Евгений Онегин» в музейном центре «Дом Поклевских-Козелл».

В Казани в парках устроят для студентов хоккейные матчи, встречи тех, кто хочет познакомиться, фотосессии, лазерный биатлон и даже бесплатную раздачу глинтвейна (безалкогольного).

В Челябинском ЮУрГУ тоже поздравят студентов: накормят, напоят и дадут бесплатно покататься на коньках.

МГУ отмечает День студента с еще большим размахом, чем остальные университеты. Например, в вузе есть традиция, согласно которой ректор должен раздать студентам медовуху собственного приготовления

Фото: JD / Reuters

День студента в других странах

Существует Международный день студента, который отмечают во многих странах 17 ноября. История появления праздника достаточно трагичная. Его учредили в память о студентах, которые подняли восстание в Чехии в 1939 году. Немцы его жестоко подавили: некоторых участников расстреляли, несколько сотен отправили в концлагеря.

Где отмечают Международный день студента

В Чехии.

В США.

В Египте.

В Бразилии.

В Боснии и Герцеговине.

Студенческие приметы

Некоторые приметы студентов вышли за рамки учебы в вузе и стали по-настоящему общенациональными. Например, тереть нос собаке на станции столичного метро «Площадь Революции» придумали учащиеся МГТУ имени Баумана, которые верили, что так привлекут удачу перед экзаменами. Но традиция понравилась всем. И теперь на «Площади Революции» иногда приходится постоять в очереди, чтобы дотронуться до знаменитого носа.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Есть и другие приметы, например:

В ночь перед экзаменом надо выглянуть в распахнутое окно и со всей силы прокричать «Халява, приди!» Если кто-то с улицы ответит «Уже в пути», то сессия будет закрыта на одни пятерки.

На экзамен нужно отправляться с пятаком в ботинке. Пятирублевая монета под пяткой точно принесет удачу, и студент получит «отлично».

Ни в коем случае нельзя мыться за несколько дней до экзамена (особенно в последнюю ночь) — «смоются» все знания. Кроме того, строго запрещено бриться и стричься.

Студенту нужно попросить родных людей ругать и материть его во время экзамена. А вот хвалить ни в коем случае нельзя — спугнут удачу!

Поздравления с Днем студента

Дорогие студенты! Сегодня ваш день — день радости, знаний и новых возможностей! Пусть каждый экзамен станет для вас легкой прогулкой, а лекции — источником вдохновения. Желаем вам море креативных идей, крепкого здоровья и верных друзей рядом. Пусть студенческие годы будут самыми яркими и незабываемыми, ведь именно они закладывают фундамент вашего будущего успеха. С праздником, дорогие студенты!

Поздравляю с Днем студента! Желаю легкой учебы, веселых вечеров и ярких побед! Вперед к знаниям и успеху!

С Днем студента, друзья! Пусть зачеты проходят легко, как утренний кофе, а сессии заканчиваются быстрее, чем вы успеете сказать «экзамен». Желаю вам меньше скучных лекций и больше веселых вечеринок!

С Днем студента! В этот особенный день хотим пожелать вам бесконечного потока интересных книг, захватывающих дискуссий и гениальных идей! Пусть ваши мысли всегда будут ясными, а сочинения — такими же блестящими, как ваши будущие дипломы. Пусть муза никогда не покидает вас, а каждая лекция приносит новые открытия. С Днем студента, наши эрудиты и мечтатели!

Дорогие первокурсники! Поздравляем вас с вашим первым Днем студента! Вы вступили в удивительный мир знаний, новых знакомств и открытий. Пусть каждый день учебы будет наполнен радостью, интересными событиями и полезными знаниями. Пусть первые шаги в университете станут началом большого пути к успеху и самореализации. Верьте в себя, учитесь с удовольствием и наслаждайтесь каждым моментом студенческой жизни!

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Что подарить на День студента