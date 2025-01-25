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01:31, 25 января 2025Силовые структуры

В МВД прокомментировали свадьбу с восьмилетним ребенком в Астрахани

МВД: Свадьба восьмилетнего мальчика в Астрахани была символической
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

«Свадьба» восьмилетнего мальчика и 13-летней девочки в Астрахани была символической и не являлась официальной регистрацией брака. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в областном МВД.

«Свадебный ритуал носил символический характер и не являлся официальной регистрацией брака. Несовершеннолетние проживают раздельно друг от друга со своими семьями», — прокомментировали в МВД.

Отмечается, что в ходе проверки противоправных действий выявлено не было. Правоохранители провели разъяснительную беседу с официальными представителями детей. Несовершеннолетние смогут официально заключить брак после того, как достигнут соответствующий возраста, подчеркнули в МВД.

Ранее в сети появились кадры свадьбы детей восьми и тринадцати лет в ресторане Астрахани. По информации из соцсетей, мероприятие провела местная цыганская община. Отмечается, что детей «поженили» в ресторане, так как официальная регистрация их брака противоречила бы российскому законодательству.

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