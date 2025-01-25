ВСУ снова нацелились на Крым. В массированной атаке увидели признак напряженных отношений Зеленского и Трампа

МО РФ: Средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА над Черным морем у берегов Крыма

Более десятка беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Черным морем у побережья Крыма, сообщило Министерство обороны России.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 11 украинских дронов. Их ликвидировали в промежутке с 10:45 до 11:20 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

На фоне действий ВСУ было приостановлено движение морского пассажирского транспорта Севастополя. Спустя около часа работа транспорта возобновилась.

В Госдуме объяснили появление БПЛА у Крыма отношениями Киева и Трампа

Как убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать возможные мирные переговоры. Также он понимает, что с новой администрацией США — президентом Дональдом Трампом — напряженные отношения.

Зеленский пытается сорвать переговоры, и, видя, что у него с новой администрацией США не очень хорошо складывается диалог, он вот такими действиями пытается сломать вообще всю эту переговорную историю. Поэтому здесь ничего удивительного Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Сам Зеленский ранее утверждал, что у них с американским президентом хорошие отношения. Он также говорил, что украинцы готовы работать вместе с американцами, чтобы достичь мира.

Фото: Leah Millis / Reuters

Трамп заявил, что Зеленский — не ангел

Американский лидер Дональд Трамп пояснил, что президент Украины сорвал сделку по урегулированию конфликта с Россией. По словам политика, украинская сторона захотела вести боевые действия, поэтому соглашение не было заключено. Теперь же Зеленский хочет все уладить. «Мы могли заключить сделку, но Зеленский — не ангел, он решил воевать. Он не должен был допустить начала войны», — высказался республиканец.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев между тем отметил, что в вопросе Украины прослеживается четкий подход — с Киевом никто не считается. Эксперт объяснил, что Трамп «уже все решил» за Киев. «Готов Зеленский или не готов — Трампа это мало волнует», — подытожил он.