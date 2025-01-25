Более десятка беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Черным морем у побережья Крыма, сообщило Министерство обороны России.
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 11 украинских дронов. Их ликвидировали в промежутке с 10:45 до 11:20 по московскому времени, уточнили в ведомстве.
На фоне действий ВСУ было приостановлено движение морского пассажирского транспорта Севастополя. Спустя около часа работа транспорта возобновилась.
В Госдуме объяснили появление БПЛА у Крыма отношениями Киева и Трампа
Как убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать возможные мирные переговоры. Также он понимает, что с новой администрацией США — президентом Дональдом Трампом — напряженные отношения.
Зеленский пытается сорвать переговоры, и, видя, что у него с новой администрацией США не очень хорошо складывается диалог, он вот такими действиями пытается сломать вообще всю эту переговорную историю. Поэтому здесь ничего удивительного
Сам Зеленский ранее утверждал, что у них с американским президентом хорошие отношения. Он также говорил, что украинцы готовы работать вместе с американцами, чтобы достичь мира.
Трамп заявил, что Зеленский — не ангел
Американский лидер Дональд Трамп пояснил, что президент Украины сорвал сделку по урегулированию конфликта с Россией. По словам политика, украинская сторона захотела вести боевые действия, поэтому соглашение не было заключено. Теперь же Зеленский хочет все уладить. «Мы могли заключить сделку, но Зеленский — не ангел, он решил воевать. Он не должен был допустить начала войны», — высказался республиканец.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев между тем отметил, что в вопросе Украины прослеживается четкий подход — с Киевом никто не считается. Эксперт объяснил, что Трамп «уже все решил» за Киев. «Готов Зеленский или не готов — Трампа это мало волнует», — подытожил он.